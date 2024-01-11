"84 صفحة دليل إبادة".. تفاصيل الجلسة الأولى لمحاكمة إسرائيل بـ"العدل الدولية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود عبدالرحمن

بـ 84 صفحة من الأدلة ما بين ارتفاع عدد الوفيات في غزة بما فيها الأطفال والتهجير ومنع وصول المياه والمساعدات، واجهت جنوب أفريقيا صباح اليوم الخميس، دولة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية بـ لاهاي في هولندا، بما وصفته بالقيام بالإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

واستمعت محكمة العدل الدولية، مع ساعات الصباح الأولى اليوم الخميس، في أولى جلساتها للفريق القانوني لدولة جنوب إفريقيا التي أعلنت في التاسع والعشرين من ديسمبر الماضي، بإقامة دعوى قضائية تتهم دولة الاحتلال بارتكاب إبادة جماعية بجانب العديد من التهم الأخرى منها، التهجير القسري للفلسطينيين واستهداف المستشفيات وغيرهم من أمثلة التحريض العلني من قبل مسؤولين إسرائيليين بارتكاب جرائم إبادة.

وتأمل جنوب إفريقيا في الدعوى التي أقامتها أمام محكمة العدل الدولية وقدمت لها ملفاً قانونياً من 84 صفحة جميعها اتهامات للاحتلال، بوقف إسرائيل الفوري لعملياتها العسكرية في قطاع غزة، وذلك وفقا لما أعلنته محكمة العدل الدولية.

وقال وكيل دولة جنوب إفريقيا، إننا شهدنا نكبة الفلسطينيين منذ عام 1948 وممارسات الاحتلال ضدهم و إفلاته من العقاب، مضيفا في كلمته في أولى جلسات المحكمة اليوم، أن إسرائيل تخضع الشعب الفلسطيني لنظام فصل عنصري وارتكاب أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

وقال وزير العدل في جنوب إفريقيا، إن إسرائيل تحاصر غزة وتمنع الدخول برا وبحرا وهي جهة احتلال، مشيرا إلى أن إسرائيل شنت هجوما كبيرا على غزة وانتهكت اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.

طيلة 3 ساعات، سردت الممثلة القانونية لجنوب إفريقيا، للحاضرين بجلسة المحكمة الأدلة الموثقة على الاتهامات الموجهة للاحتلال الصهيوني خلال حربه على قطاع غزة، قائلة: "إن إسرائيل عرضت غزة خلال الـ 96 يوما الماضية، لما وصف بأنه أكثف حملة قصف في تاريخ الحروب المعاصرة".

وأضافت الممثلة القانونية لجنوب إفريقيا، أمام المحكمة، أن إسرائيل ترتكب القتل الجماعي للفلسطينيين بغزة في انتهاك لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، موضحة أن أعمال القتل الإسرائيلية كبيرة جدا وجثث الفلسطينيين تدفن في مقابر جماعية من دون التعرف عليها.

وتابعت الممثلة القانونية، أن الأمين العام للأمم للمتحدة وصف غزة بأنها مقبرة للأطفال ومعاناة الفلسطينيين الجسدية والنفسية لا يمكن وصفها، مشيرة إلى أن الفلسطينيون في غزة يتعرضون إلى قصف لا يتوقف ولا يوجد مكان آمن يمكنهم الذهاب إليه.

وأكملت الممثلة، أن إسرائيل فرضت أوامر الإخلاء من الشمال إلى جنوب قطاع غزة في غضون 24 ساعة وهو ما يعد إبادة.

صور المدن المدمرة

وقال الفريق القانوني لجنوب إفريقيا، إن الفلسطينيون يتعرضون إلى قصف لا يتوقف أينما يذهبون ويقتلون في كل مكان يلجأون إليه، مضيفا أن أعمال القتل الإسرائيلية كبيرة جدا وجثث الفلسطينيين تدفن في مقابر جماعية، موضحا أن مئات من العائلات في غزة مسحت بالكامل ولم يبق منها أي فرد على قيد الحياة.

وتابع الفريق القانوني، أن الجنود الإسرائيليون يلتقطون صورا لأنفسهم وهم يحتفلون بتدمير المدن والقرى، مشيرا إلى أن أكثر من 80% من سكان غزة يعانون من الجوع.

وأكمل فريق جنوب أفريقيا، أن إسرائيل فرضت عن عمد ظروفا في غزة لعدم السماح بالعيش والتدمير الجسدي للفلسطينيين، مضيفا أن ما يدخل قطاع غزة من مساعدات لا يكفي حاجة سكانه، موضحا أن إسرائيل تتعمد خلق ظروف تحرم الفلسطينيين من المأوى والمياه النظيفة.

وأوضح الفريق، أن الأمراض والجوع تفتك بقطاع غزة، مشيرا إلى أن المصابين في قطاع غزة محرومون من الرعاية الصحية اللازمة لإنقاذ حياتهم، موضحا أن إسرائيل ترتكب عنفا جنسيا بحق النساء والأطفال.

وتابع الفريق، أن أفعال إسرائيل تشير إلى نية ارتكاب إبادة، موضحا أن الاحتلال يحدد مناطق آمنة للفلسطينيين في قطاع غزة قبل أن تقوم بقصفها، مشيرا إلى أن نية الإبادة الجماعية لإسرائيل تتجذر في قناعتها بأن العدو ليس حماس وإنما نسيج حياة الفلسطينيين في غزة.

وأضاف الفريق القانوني، أن نائب رئيس الكنيست دعا إلى محو غزة من على وجه الأرض ووزير الدفاع الإسرائيلي قال إنهم يحاربون حيوانات بشرية، موضحا أن خطابات المسؤولين الإسرائيليين تؤكد نية ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي استخدم الخطاب الديني لتبرير قتل المدنيين والأطفال في غزة.