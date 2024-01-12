خارجية السعودية: نتابع بقلق العمليات العسكرية بالبحر الأحمر وندعو لضبط النفس وتجنب التصعيد

أعلنت ​وزارة الخارجية السعودية​، "أنّنا نتابع بقلق بالغ، العمليّات العسكريّة الّتي تشهدها منطقة ​البحر الأحمر​، والغارات الجوّيّة الّتي تعرّض لها عدد من المواقع في الجمهوريّة اليمنيّة".

وأكّدت في بيان، "أهميّة المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر، الّتي تُعدّ حرّيّة الملاحة فيها مطلبًا دوليًّا، لمساسها بمصالح العالم أجمع"، داعيةً إلى "ضبط النّفس وتجنّب التّصعيد، في ظلّ ما تشهده المنطقة من أحداث".