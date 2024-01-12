جيش الاحتلال يغلق ممرات إنسانية ويحولها لمناطق أخرى في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن غلق ممرات إنسانية عدة وفتح مناطق أخرى بهدف التزود، على حد قوله.

ودعا أفيخاي أدرعي، سكان قطاع غزة، قائلًا: "جيش الدفاع يعمل بقوة ضد حماس والمنظمات الإرهابية في قطاع غزة فيما يلي تعليمات عدة عاجلة":

‏تم إغلاق الممر الإنساني على شارع صلاح الدين، حيث يتم تحويل موقعه إلى شارع الرشيد (البحر).

‏على أن يكون الممر الإنساني على شارع الرشيد (البحر) مفتوحًا أمام الانتقال من شمال القطاع إلى جنوبه فقط، سواء مشيًا على الأقدام، أو على متن السيارات بين الساعات 09:00 صباحًا و16:00 عصرًا.

‏ كما وسيتم تعليق تكتيكي محلي ومؤقت للنشاطات العسكرية لأغراض إنسانية في حي الشابورة في رفح اعتبارًا من 10:00 صباحًا ولغاية 14:00 ظهرًا، لغرض التزود.