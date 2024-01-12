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السعودية تنفي وصول قوات أجنبية قبل قصف اليمن

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ياسر رشاد - القاهرة - اليمن.. بعد تردد بعض الأنباء حول وجود قوات أجنبية على أراضي الممكلة العربية قبل الضربة الأمريكية البريطانية لـ اليمن صباح اليوم الجمعة، نفت السعودية وصول قوات أجنبية إلى أراضيها.

 

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، العميد الركن تركي المالكي، إن ما يتم تداوله عن وصول قوات أجنبية إلى قاعدة الملك فهد الجوية في محافظة الطائف لا أساس له من الصحة.

 

وكانت أعربت السعودية عن قلقها البالغ إزاء التطورات العسكرية الحاصلة في منطقة البحر الأحمر والغارات الجوية التي تعرضت لها عدد من المواقع في الجمهورية اليمنية.

 

وأكدت الخارجية السعودية، في بيان، أهمية الحفاظ على أمن واستقرار هذه المنطقة التي تُعتبر حرية الملاحة فيها مطلبًا دوليًا، وتحذر من أن أي تصاعد قد يؤثر على مصالح العالم بأسره، ودعت إلى ضرورة تحكيم روح الحوار وضبط النفس، محذرة من التصعيد الذي قد يتسبب في تفاقم الأوضاع الحالية في المنطقة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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