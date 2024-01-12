اليمن.. الحوثيون يصدرون بيانًا شديد اللهجة بعد استهداف صنعاء بـ 73 غارة

ياسر رشاد - القاهرة - أصدرت اليمن "الحوثيين" بيان بشأن العدوان الأمريكي البريطاني على الجمهورية اليمنية بثلاثٍ وسبعين غارة استهدفت صنعاء وعدد من المحافظات.

وقال العميد يحي سريع قاسم المتحدث باسم القوات اليمنية "الحوثيين" في بيان : "أقدمَ العدو الأمريكي البريطاني وفي إطارِ دعمِهِ لاستمرارِ الإجرامِ الإسرائيلي في غزةَ على شنِّ عدوانٍ غاشمٍ على الجمهوريةِ اليمنيةِ بثلاثٍ وسبعينَ غارة، استهدفتِ العاصمةَ صنعاءَ ومحافظاتِ الحديدةَ وتعزَّ وحجةَ وصعدةَ وقدْ أدتِ الغاراتُ إلى ارتقاءِ خمسةِ شهداءَ وإصابةِ ستةٍ آخرينَ من أبناءِ قواتِنا المسلحة".

وأضاف البيان : "إنَّ العدوَّ الأمريكيَّ والبريطانيَّ يتحملُ كاملَ المسؤوليةِ على عدوانهِ الإجراميِّ بحقِّ شعبِنا اليمنيِّ ولن يمرَّ دونَ ردٍ ودونَ عقاب.

وأشار إلى أن القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ، لن تترددَ في استهدافِ مصادرِ التهديدِ وكافةِ الأهدافِ المعاديةِ في البرِّ والبحرِ دفاعاً عنِ اليمنِ وسيادتِهِ واستقلالِهِ.

وأكد الحوثيون أن هذا العدوانَ الغاشمَ لن يثنيَ اليمنَ عن موقفِه الداعمِ والمساندِ لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ، والقواتُ المسلحةُ اليمنيةُ تؤكدُ استمرارَها في منعِ السُّفُنِ الإسرائيليةِ أوِ المتجهةِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ من المِلاحةِ في البحرينِ العربيِّ والأحمر.