"mtv": مجلس الوزراء وافق على كتاب وزير الطاقة لتوقيع عقد جديد مع العراق لاستقدام الفيول

كشفت معلومات الـ "mtv"، بأن "مجلس الوزراء وافق على كتاب وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض لتوقيع عقد جديد مع العراق لاستقدام الفيول".

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