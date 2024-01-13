بمشاركة 25 قبيلة من 17 محافظة.. شرم الشيخ تستعد لسباق الهجن في دورته الرابعة

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

التقى اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، عيد حمدان، رئيس الاتحاد المصري للهجن، والشيخ إبراهيم رفيع، نائب رئيس مجلس القبائل العربي،للتنسيق وبحث استعدادات انطلاق فعاليات الدورة الرابعة لسباقات الهجن، والتي ستقام بمضمار الهجن بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 20 حتى 22 يناير الجاري.

وقال محافظ جنوب سيناء، إنه يحرص على حضور تلك السباقات كونها الرياضة الهامة لدى قبائل سيناء، وتوفير كل الدعم لمضمار الهجن بشرم الشيخ ، ومضمار نويبع وطور سيناء لأغراض التدريب.

وأكد أن الجهاز التنفيذي يحرص على إقامة الفعاليات ، وتحويل سباقات الهجن لمشروع استثماري، على أن يكون الدخل لحساب صندوق رعاية بدو المحافظة.

وقال عيد حمدان، رئيس الاتحاد المصري للهجن، إنه من المقرر أن تنطلق فعاليات السباق بمشاركة 1380 متسابق، يمثلون 25 قبيلة من 17 محافظة مصرية.

جدير بالذكر، أن مضمار الهجن بشرم الشيخ يعد أفضل المضماير لسباقات الهجن في أفريقيا، إضافة إلى كونه ضمن أفضل خمس مضامير الهجن على مستوى العالم.