وحدة الكوارث في صور: عدد النازحين من الجنوب تجاوز الـ23 ألفًا ونعمل على تأمين احتياجاتهم

كشفت وحدة إدارة الكوارث في ​اتحاد بلديات قضاء صور​، أنّ "عدد النّازحين المسجّلين في غرفة العمليّات التّابعة للوحدة، تجاوز الـ23 ألف نازح"، مشيرةً إلى "أنّها تعمل مع الجهات الرّسميّة والمنظّمات الدّوليّة، على تأمين احتياجاتهم وفق الإمكانيّات والتّمويل المتوفر لديهم".

وأشادت في بيان، بـ"ما قام به ​مجلس الجنوب​ على صعيد مواكبة أزمة النّازحين، وتأمين الحصص الغذائيّة للعائلات النّازحة كافّة للمرّة الثّانية منذ بداية الحرب، إضافةً إلى تأمين الفرش وحليب الأطفال ومستلزمات النّظافة بشكل دائم".

وأوضحت الوحدة أنّ "ارتفاع عدد النّازحين جاء بعدما وسّع العدو الإسرائيلي من رقعة اعتداءاته على القرى الجنوبيّة، وهذا يرتّب على الجميع تحمّل المسؤوليّة تجاه المواطنين والتّخفيف من معاناتهم والحفاظ على كرامتهم".