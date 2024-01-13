"حزب الله": استهدفنا موقع ‏رويسات العلم ودبابة ميركافا إسرائيلية في المطلة ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح

اعلن الاعلام الحربي في "حزب الله"، في بيان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:00 من بعد ظهر يوم السبت 13-01-2024، موقع ‏رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابات مباشرة".

واعلن في بيان ثان، ان "مجاهدي ‏المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة 04:55 من مساء يوم السبت 13-01-‏‏2024، دبابة ميركافا إسرائيلية في موقع المطلة أثناء إستهدافها وقصفها للقرى اللبنانية المقابلة ‏بالأسلحة المناسبة ما أدى إلى تدميرها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح".