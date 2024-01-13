سعد طالب فياض بإعطاء توجيهاته لمؤسسة مياه الجنوب لمعالجة انقطاع المياه عن صيدا وجوارها

اتصل الأمين العام لـ"التّنظيم الشّعبي النّاصري" النائب ​أسامة سعد​، بوزير الطّاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ​وليد فياض​، لمتابعة مشكلة انقطاع المياه عن ​مدينة صيدا​ وجوارها، وطالبه بـ"إعطاء توجيهاته ل​مؤسسة مياه لبنان الجنوبي​ لمعالجة المشكلة، عبر تشغيل مولّداتها، وبالتّالي تأمين المياه للمدينة وجوارها، إلى حين إصلاح معامل ​الكهرباء​".

وذكر المكتب الإعلامي لسعد، في بيان، أنّ "فيّاض وَعد بمتابعة الموضوع وإجراء اللّازم"، مشيرًا إلى أنّ "سعد أكد في اتصاله رفضه للبيانات المتكرّرة الّتي تصدرها مؤسّسة مياه لبنان الجنوبي، بإنذار المواطنين بقطع المياه، مشدّدًا على أنّ دورها الأساسي يكمن في تأمين المياه لهم وليس قطعها، فضلًا عن أنّ قطع المياه عن النّاس أمر غير إنساني ومرفوض".