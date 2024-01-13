أم وطفليها.. تشييع ضحايا "جريمة الحجايزة" في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

شيع المئات من أهالي قرية الحجايزة بمركز السنبلاوين في محافظة الدقهلية، مساء اليوم، جثمان ربة منزل ونجليها، بعد أن أقدم زوجها على قتلهم خنقًا داخل منزلهم في قرية عزبة السرسي التابعة للمركز، وذلك بعد رفض الزوجة ممارسة العلاقة الزوجية لفترة من الوقت.

خرج الجثمان من المسجد الكبير بالقرية وسط أجواء مليئة بالبكاء والعويل من قبل أسرة الضحية، وشهدت والدتها انهياراً عند القبر في حالة من البكاء والصراخ الهستيري.

وأكدت النيابة العامة تسليم الجثث لأهلها بعد استكمال الطب الشرعي لتشريح الجثامين، حيث أظهرت النتائج أن سبب الوفاة كان خنقًا يدويًا، وأن الإصابات حول الأعناق قد تكون ناتجة عن أظافر بشرية ووجود نزيف في أنسجة العنق.

كان المتهم "بهاء"، البالغ من العمر 37 عامًا، نجارًا، قد اعترف أمام الشرطة بجريمته بعد أن قتل زوجته "سارة.ع.ر" البالغة من العمر 28 عامًا، ونجليه، بسبب رفضها ممارسة حقوقه الشرعية والعلاقة الزوجية.

وأفاد المتهم بأنه، في ليلة الحادث، عاد إلى المنزل بعد انتهاء عمله وطلب من زوجته الذهاب إلى الفراش، لكنها رفضت. وبسبب ذلك، قام بقتلها بالخنق. ورأى نجليه الطفلين الجريمة وخشياً من كشف الأمر، قام بقتلهما أيضًا.

وأضاف المتهم أنه، بعد ارتكابه الجريمة، فكر في كيفية الكشف عن الأمر لأسرة زوجته "عمه"، فقرر الاتجاه إلى منزلهم وإبلاغهم بأنه اكتشف زوجته وأطفاله ميتين ربما بسبب الاختناق. وتوجهوا جميعًا إلى مستشفى السنبلاوين العام، ولكن الطبيب أكد وجود شبهة جنائية.

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا حول الحادث، حيث عثر نجار على زوجته ونجليه مقتولين في منزلهم بقرية عزبة السرسي. حضرت وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى السنبلاوين العام، وبدأت النيابة التحقيق في الواقعة واستجواب المتهم.