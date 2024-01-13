بالصور.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد أعمال التطوير في مجمع البستان

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

أجرى الدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور، اليوم السبت، جولة تفقدية في مجمع البستان لمتابعة أعمال التطوير والتحديث، وفقًا للخطة الاستراتيجية التي تهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية في مختلف أقسام الجامعة.

شملت الجولة المنشآت التعليمية والإدارية التابعة لمعهد الدراسات العليا والبحوث البيئية، ومزرعة البستان التي تمتد على مساحة 61 فدانًا، حيث تحتضن صوبًا زراعية وأراضي مخصصة لزراعة محاصيل متنوعة تخدم الجامعة والمجتمع البحري المحيط.

أطلع ترابيس على بعض المعدات المستخدمة في الزراعة الآلية، إضافةً إلى زيارته للمزرعة الحيوانية التي تقدم مجموعة من المنتجات.

كما تفقد حفر وإنشاء المزرعة السمكية التابعة لكلية الزراعة والتي تمتد على مساحة فدانين.

وفي ختام الجولة، استمع رئيس الجامعة إلى آراء ومقترحات الإداريين والعاملين في المعهد لتطوير بيئة العمل وفقًا لطبيعة المكان.