التعاون الإسلامي: يجب خفض حدة التوتر وتجنب التصعيد في البحر الأحمر واتساع الصراع

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعربت منظمة التعاون الإسلامي، عن قلقها إزاء التطورات الخطيرة في منطقة البحر الأحمر والغارات الجوية التي استهدفت عددا من المواقع داخل اليمن.

وقالت منظمة التعاون الإسلامي، إنه يجب العمل على خفض حدة التوتر وتجنب التصعيد في منطقة البحر الأحمر واتساع الصراع.

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا في أمس الجمعة، ضربات من الجو والبحر على أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن ردا على هجمات الحركة على السفن في البحر الأحمر.

وجاءت الضربات الليلة الماضية ردا على هجمات الحوثيين المتكررة على سفن في البحر الأحمر، أحد أكثر الممرات التجارية ازدحاما في العالم.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الضربات الأمريكية البريطانية استهدفت منشآت في اليمن تسهل هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر.

وأضاف الرئيس الأمريكي في رسالة للكونجرس، أنه تم تنفيذ الضربات لردع وإضعاف قدرة الحوثيين على شن هجمات مستقبلية، موضحا الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ مزيد من الإجراءات حسب الضرورة للتصدي لأي تهديدات.

وتابع الرئيس الأمريكي، أننا نفذنا الضربات ضد منشآت الحوثيين في اليمن بما يتوافق مع القانون الدولي، قائلا: "أمرت بهذا العمل العسكري بما يتوافق مع مسؤوليتي بحماية الأمريكيين في الداخل والخارج.