أبو ناضر: ممارسات ميقاتي تستفز المسيحيين وتعرّض الشراكة الوطنية المتصدعة لخطر جسيم

شدّد رئيس جمعيّة "نورج" ​فؤاد أبو ناضر​، على أنّ "ممارسات رئيس الحكومة المستقيل ​نجيب ميقاتي​ تستفزّ المسيحيّين". وأشار، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّه "يأخذ صلاحيّات رئيس الجموريّة، يردّ القوانين إلى ​المجلس النيابي​، ويغطّي تعيين مسلمين في الوظائف الشّاغرة العائدة للمسيحيّين"، مؤكّدًا أنّه "يعرّض بذلك الشّراكة الوطنيّة المتصدّعة أصلًا، لخطر جسيم يصعب ترميمه".

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