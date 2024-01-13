خريس: إسرائيل بمأزق سواء في غزة أو في الجنوب والقضية الفلسطينية ستنتصر في النهاية

أكّد عضو كتلة "التّنمية والتّحرير" النّائب ​علي خريس​، أنّ "​إسرائيل​ اليوم في مأزق، سواء في ​غزة​ أو في جنوب ​لبنان​"، مشيرًا إلى أنّ "الموفدين الدّوليّين يأتون إلى لبنان من أجل تنفيذ ​القرار 1701​، رغم أنّ العدو هو من يخرقه، ونحن لا يمكن إلّا أن ندافع عن أرضنا وشعبنا، وسنبقى بالمرصاد لمواجهة العدوان الإسرائيلي".

ولفت، خلال احتفال تأبيني في بلدة العباسية- قضاء صور، إلى أنّ "الإمام المغيّب ​موسى الصدر​ هو الّذي علّمنا أنّ إسرائيل شرّ مطلق والتّعامل معها حرام، كما علّمنا الدّفاع عن أرضنا ووطننا. ونحن بثبات أهلنا وناسنا ومقاومتنا استطعنا دحر العدو وطرده من بلدنا، من دون قيد أو شرط، ومن حقّنا مواجهة العدو حتّى استرجاع ما تبقّى من أرضنا المحتلّة".

وركّز خريس على أنّ "الاحتلال الإسرائيلي لم ينفّذ يومًا أيّ قرار صادر عن مجلس الأمن أو الأمم المتحدة، ولم يلتزم بأيّ قرار لا في السّابق ولا في الحاضر"، موجّهًا التّحية إلى دولة ​جنوب إفريقيا​ "الّتي تقدّمت بشكوى إلى محكمة العدل الدولية، مفنّدةً المجازر الّتي ارتكبها هذا العدو".

وشدّد على "أنّنا على ثقة بأنّ هذا العدو لن يربح أيّ حرب ما دام هناك شعب يحارب ومقاومة فلسطينيّة تواجه الآلات، ونحن نثق تمامًا بهذه المقاومة الّتي حملت هذه القضيّة وتدافع عنها"، مؤكّدًا أنّ "​القضية الفلسطينية​ ستنتصر في النّهاية".