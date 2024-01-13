شكرا لقرائتكم خبر رئيس العراق: اتساع دائرة الحرب سيحرق الجميع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن الرئيس رشيد قوله، في كلمة خلال احتفالية بمناسبة ذكرى مقتل رجل الدين الشيعي محمد باقر الحكيم، «العراق يعتمد سياسة خارجية قائمة على مراعاة مبادئ السيادة والاستقرار وعدم التدخل بالشؤون الداخلية».
وأدان الرئيس بشدة ما يتعرض له شعب فلسطين من حرب إبادة أغلب ضحاياها من النساء والأطفال والشيوخ، مؤكدا أن إيقاف هذه الحرب مسؤولية المجتمع الدولي المطالب بموقف أكثر حزما لتحقيق السلام وتأمين مصالح الشعب الفلسطيني بدولته المستقلة وعلى ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس العراق: اتساع دائرة الحرب سيحرق الجميع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.