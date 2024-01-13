تركيا تدمر 29 موقعا بالعراق وسوريا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت وزارة الدفاع في أنقرة أن غارات جوية تركية دمرت 29 موقعا يشتبه بتبعيتها لحزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) المحظور في العراق وشمال سوريا أمس. وذكرت الوزارة في بيان أنها حيدت 20 مسلحا في شمال العراق، وأن حملة جوية مدعومة بالمدفعية استهدفت ملاجئ ومنشآت النفط. يأتي ذلك في أعقاب اشتباكات مع عناصر حزب العمال الكردستاني، أسفرت عن مقتل ت9 جنود أتراك بشمال العراق. وأصيب 4 جنود على الأقل، بعد أن استهدف الحزب قاعدة عسكرية، طبقا لما أعلنته أنقرة.

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