معارك الخرطوم تحصد 33 مدنيا في 24 ساعة

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وأعلنت المجموعة أن 10 مدنيين قتلوا بنيران المدفعية في منطقة السلمة القديمة جنوب عاصمة السودان، التي تشهد منذ الـ15 من أبريل الماضي حربا بين الجيش والدعم السريع، وأدى النزاع إلى سقوط أكثر من 12 ألف قتيل، حسب تقديرات المنظمة غير الحكومية «مشروع بيانات مواقع الصراعات المسلحة والأحداث» (أكليد).
كما أدت الحرب إلى نزوح أكثر من 7 ملايين شخص، كما تقول الأمم المتحدة.
وقالت منظمة «محامو الطوارئ» إن «قصفا جويا في منطقة سوبا تسبب في مقتل 23 مدنيا، وكثير من الإصابات بينها إصابات خطرة».
وفي الحزام الجنوبي للخرطوم، قالت «لجنة المقاومة» المحلية التي تدير التعاون بين سكان الحي، إن «عشرة مدنيين قتلوا في تبادل لقصف مدفعي في حي سكني وسوق محلية».
وقبل يومين، قالت مصادر ميدانية، إن الجيش السوداني شن هجوما متزامنا على أكثر من محور ضد مواقع وتجمعات مختلفة للدعم السريع بمدينة أم درمان.
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