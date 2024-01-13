الأرصاد الجوية: الطقس غدًا غائم مع تساقط أمطار تكون غزيرة أحيانًا وثلوج اعتبارًا من 1500 متر

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "​لبنان​ والحوض الشّرقي للمتوسّط يستمرّان تحت سيطرة المنخفض الشّديد الفعاليّة والمصحوب بكتل هوائيّة باردة، مع تساقط أمطار غزيرة أحيانًا وثلوج على الجبال حتّى بعد ظهر يوم غد الأحد، إذ تخفّ حدّته وينحسر تدريجيًّا اعتبارًا من ظهر يوم الإثنين. ويبقى ​الطقس​ متقلّبًا حتّى صباح يوم الأربعاء المقبل، إذ يتحوّل إلى مستقر مع ارتفاع ​درجات الحرارة​".

وحذّرت في نشرتها المسائيّة، من "الانجرافات بالتّربة وتشكّل السّيول وارتفاع منسوب الأنهار يومَي السّبت والأحد، واشتداد سرعة الرياح لحدود الـ80 كلم/س"، مشيرةً إلى أنّ "كميّة المتساقطات المتوقّعة حتّى صباح يوم الأربعاء المقبل تتراوح بين 120 و250 ملم، وأنّ معدّل درجات الحرارة لشهر كانون الثّاني يتراوح بين 11 و19 درجة مئويّة في بيروت، بين 9 و17 درجة في طرابلس، وبين 3 و13 درجة مئويّة في زحلة".

وأوضحت دائرة التّقديرات، أنّ "الطقس المتوقّع في لبنان غدًا الأحد غائم إجمالًا، مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات فترة قبل الظّهر، وتتساقط أمطار متفرّقة تكون غزيرة أحيانًا ومترافقة بعواصف رعديّة؛ ويبقى خطر تشكّل ​السيول​ على الطّرقات. تنشط الرّياح أحيانًا، وتتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع 1500 متر وما فوق، ويتوقّع حدوث انفراجات واسعة اعتبارًا من بعد الظّهر، وأن تعود ​الأمطار​ لتتساقط ليلًا".

ولفتت دائرة التّقديرات، إلى أنّ "الطّقس المتوقّع الإثنين غائم جزئيًّا إلى غائم أحيانًا، دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة، وضباب على المرتفعات، وتتساقط أمطار متفرّقة تكون غزيرة أحيانًا، مع حدوث برق ورعد؛ ورياح ناشطة خاصّةً في المناطق الجنوبيّة والشّماليّة فترة قبل الظّهر. كما تتساقط الثّلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق، ويتوقّع حدوث انفراجات واسعة خلال النّهار حيث تخفّ حدّة الأمطار، ويتكوّن الجليد على الطّرقات الجبليّة خلال اللّيل اعتبارًا من ارتفاع 1400 متر".

وبيّنت أنّ "الطقس المتوقّع الثّلثاء غائم جزئيًّا بسحب متوسّطة ومرتفعة، مع ارتفاع بدرجات الحرارة الّتي تبقى دون معدّلاتها الموسميّة، وتتساقط أمطار خفيفة متفرّقة ومتقطّعة خاصّةً في المناطق الشّماليّة والجنوبيّة، مع بعض الثّلوج اعتبارًا من ارتفاع 1600 متر وما فوق. ويبقى خطر تكوّن الجليد على الطّرقات الجبليّة خلال اللّيل اعتبارًا من ارتفاع 1500 متر".

كما أفادت بأنّ "الطّقس المتوقّع يوم الأربعاء غائم جزئيًّا، مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة الّتي تلامس معدّلاتها الموسميّة. يتكوّن الضّباب على المرتفعات خلال الفترة الصّباحيّة، وتتساقط أمطار خفيفة متفرّقة خاصّةً في المناطق الشّماليّة، وثلوج خفيفة على ارتفاع 1800 متر؛ على أن تنحسر الأمطار ويستقرّ الطّقس خلال النّهار".

وأضافت الدّائرة أنّ "الرّياح السّطحيّة جنوبيّة غربيّة ناشطة أحيانًا، سرعتها بين 25 و50 كم/س، الانقشاع سيّئ إجمالًا بسبب غزارة الأمطار وتشكّل الضّباب الكثيف، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 75 و95%، حال البحر مائجا؛ وحرارة سطح المياه 21 درجة مئويّة".