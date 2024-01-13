بايدن: الولايات المتحدة سلمت رسالة خاصة إلى إيران بشأن هجمات الحوثيين

اعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، إن "الولايات المتحدة سلمت رسالة خاصة إلى إيران بشأن مسؤولية الحوثيين عن مهاجمة السفن التجارية في البحر الأحمر".

وردا على سؤال بشأن إزالة إدارته الحوثيين من قائمة وزارة الخارجية "للمنظمات الإرهابية الأجنبية" في عام 2021، اوضح بايدن "ليس من المهم تصنيفهم كإرهابيين أم لا..‭ ‬لقد جمعنا بعض الدول التي ستقول إنهم إذا استمروا في انتهاج هذا السلوك فسنرد عليهم".

ووصف جماعة الحوثيين بأنها "تنظيم إرهابي"، مؤكدا إن "واشنطن سترد عليهم إذا واصلوا سلوكهم الذي وصفه بأنه مثير للغضب".

والجمعة، أفاد البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة لا تريد الدخول في حرب مع اليمن لكنها لن تتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات.

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا عشرات الضربات من الجو والبحر على مواقع للحوثيين في اليمن بعد هجماتهم على سفن الشحن في خليج عدن والبحر الأحمر.