ماكرون دعا لاستئناف المفاوضات لإطلاق سراح الاسرى الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الى "استئناف المفاوضات لإطلاق سراح الاسرى الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة منذ هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول".
وقال ماكرون في كلمة عبر الفيديو بثّت خلال تجمع لأقارب الرهائن في تل أبيب إن "الأمة الفرنسية مصمّمة على أن يتم الإفراج عن كل الاسرى الذين أخذوا في الهجمات الإرهابية للسابع من تشرين الأول. فرنسا لا تتخلى عن أبنائها. لذلك يجب أن نستأنف مرارا وتكرارا المفاوضات من أجل الإفراج عنهم" بشكل يسمح "بعودتهم جميعا الى منازلهم بيننا".
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