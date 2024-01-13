"الاونروا": الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة تلطخ إنسانيتنا المشتركة

اعتبرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن "الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة تلطخ إنسانيتنا المشتركة بمرور مئة يوم على النزاع في القطاع المحاصر".
واشارت في بيان، الى "إن جسامة الموت، والدمار، والتهجير، والجوع، والخسارة، والحزن في الأيام الـ100 الماضية يلطخ إنسانيتنا المشتركة".
ولم يفلح مجلس الأمن في اعتماد قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي يشهد حربا طاحنة تسببت بمقتل وجرح عشرات الألاف من أهالي القطاع، نصفهم تقريبا من النساء والأطفال.
كما أدى القصف الإسرائيلي لسقوط المئات من الطواقم الطبية والصحفيين والعاملين في المؤسسات الإنسانية والدولية.
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