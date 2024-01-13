خير جال برفقة سليمان في عكار لمعاينة أضرار العاصفة: سنرفع تقريرًا بها لميقاتي لتحديد كيفية المساعدة

جال الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللّواء ​محمد خير​، بتكليف من رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​، وبرفقة النّائب ​محمد سليمان​، في محافظة ​عكار​ لمعاينة الأضرار الّتي نتجت عن العاصفة.

استُهلّت الجولة في ​برج العرب​ بلقاء مع رئيس اتحاد بلديات وسط وساحل القيطع أحمد المير، بحضور رئيس بلديّة برج العرب، وقد تمّ إطلاع اللّواء خير على حجم الأضرار الّتي لحقت بالقرى والبلدات.

ثمّ انتقل الخير وسليمان في جولة تفقديّة إلى القرى والبلدات في ​سهل عكار​ وسهل ​البقيعة​ وخط البترول في ​وادي خالد​ والبلدات المجاورة للنّهر الكبير الجنوبي.

في هذا الإطار، أوضح خير "أنّنا جئنا تلبيةً لمناشدات الأهالي وبتوجيهات من ميقاتي ومطالبة نواب عكار، لنتابع عن كثب، وسنبقى نتواصل مع كلّ القرى والبلدات في ​لبنان​ للوقوف على حاجاتها ومساعدتها"، لافتًا إلى "أنّنا سنعاين الأضرار ونرفع تقريرًا لرئيس الحكومة، وعلى أساسه سيتمّ أخذ القرار المناسب بكيفيّة المساعدة، وما يعنينا الآن هو حماية النّاس أوّلًا وأرزاقهم".

وأشار إلى "أنّنا كلّفنا عددًا من الفرق لفتح مجاري الأنهار وبعض مجاري المياه الأساسيّة، للحدّ من السّيول والفيضانات، وسنبقى على تواصل مستمرّ مع كلّ المعنيّين للحدّ من الكوارث الطبيعيّة".

من جهته، أكّد سليمان "متابعة كتلة الاعتدال الوطني منذ السّاعات الأولى للعاصفة، بالتّواصل مع ميقاتي ووزير الأشغال لتلبية نداءت الأهالي ومساعدتهم". وشكر خير على "سرعته بالعمل والتّواصل مع كلّ القيّمين، للمساعدة بالحدّ من أضرار الفيضانات الّتي لحقت بمعظم القرى العكّاريّة".

وتمنّى أن "يكون هناك عمل جاد للتّعويض عن الأضرار الّتي لحقت بالمواطنين والمزراعين، الّذين خسروا أرزاقهم ومنازلهم جرّاء الأمطار والسّيول".