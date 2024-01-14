شكرا لقرائتكم خبر عن 37 اقتراحا برغبة على مائدة اجتماع لجنة الشكاوى بمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد، 37 اقتراحا برغبة مقدمة من النواب بشأن قضايا وخدمات واحتياجات للمواطنين في الوحدات المحلية.

ويتناول الاجتماع مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن تحويل قصر الألكسان بمدينة أسيوط لمتحف يضم الآثار الفرعونية والإسلامية والقبطية الموجودة بمخازن محافظة أسيوط، والاقتراحين برغبة المقدمين من النائب محمد عبد الحميد هاشم، الأول: بشأن تنقيب المرتفعات الأثرية في محافظة كفر الشيخ، واستخراج الآثار منها لإقامة مصانع عليها، والثاني: بشأن تنقيب الآثار بقرية كوم البندق مركز سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ، واستغلال المساحة في إنشاء مدافن للموتي، بالإضافة إلى الاقتراح برغبة المقدم من النائب وحيد فودة، بشأن تغطية مصرف أم الذهب التابع لحي غرب مدينة المنصورة – محافظة الدقهلية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب إبراهيم عويس، بشأن إدراج بناء مدرسة حكومية رسمية للغات بقرية قرنفيل التابعة للإدارة التعليمية بمدينة القناطر الخيرية – محافظة القليوبية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب علي البدري الملاوي، بشأن إنشاء مدرسة يابانية في مدينة البصيلية – مركز إدفو – محافظة أسوان، والاقتراح برغبة المقدم من النائبة ريهام عبد النبي، بشأن تعلية المدرسة الرسمية للغات – مركز إدفو – محافظة أسوان.

وتناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة زينب السلايمي، بشأن إنشاء مدرسة توماس الثانوية المشتركة بمركز إسنا – محافظة الأقصر، والاقتراح برغبة المقدم من النائبة إيمان خضر، بشأن إنشاء مدرسة تعليم أساسي في قرية الطاهرة – مركز الزقازيق – محافظة الشرقية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد الشريف، بشأن إنشاء مبني إضافي بمدرسة فلسطين الإبتدائية والتابعة لإدارة برج العرب التعليمية – محافظة الإسكندرية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب إبراهيم خليفة أبو دوح، بشأن إنشاء جناح بمدرسة جمال غيطاني الثانوية بنات – مركز جهينة – محافظة سوهاج، والاقتراح برغبة المقدم من النائب طلبة النحال، بشأن إنشاء مدرسة إعدادي بقرية الإيمان (ح) وحدة محلية عمر مكرم – مركز بدر – محافظة البحيرة، والاقتراح برغبة المقدم من النائبة نجوى خلف، بشأن فتح فصول للمرحلة الثانوية العامة بمدرسة الشهيد عمر نعيم الإعدادية بقراقص – مركز دمنهور – محافظة البحيرة، والاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد حمدي خطاب، بشأن استغلال المساحات الكبيرة الفارغة في بعض المدارس التي تعاني من زيادة الكثافة الطلابية بمركز كفر الدوار – محافظة البحيرة.

وتواصل اللجنة خلال اجتماعها مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب هاني مصطفي خضر، بشأن إنشاء مجمع مدارس تجريبي على قطعة أرض ملك هيئة الأبنية التعليمية – مركز شبين الكوم – محافظة المنوفية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب يونس عبد الرازق، بشأن إنشاء مدرسة تعليم أساسي بقرية (2) الطرفاية - مركز الحامول – محافظة كفر الشيخ، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد نشأت العمدة، بشأن بناء مدرسة تعليم أساسي بقرية الحتاحتة – مركز سمالوط – محافظة المنيا.

كما تناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبد الحميد هاشم، بشأن تسليم عقود الأراضي لواضعي اليد بمحافظة كفر الشيخ الذين قاموا بدفع ثمن الأراضي للشركة القابضة للتشييد والتعمير بوسط الدلتا، والاقتراح برغبة المقدم من النائب وحيد فودة، بشأن نقل تبعية مستشفى المنصورة العام التخصصي من أمانة المراكز الطبية المتخصصة إلى مديرية الصحة بمحافظة الدقهلية، والاقتراح برغبة المقدم من النائبة أمل سلامة، بشأن دمج وإدراج الصحة النفسية في مراكز طب الأسرة، والاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء سليمان، بشأن توسعة عيادة مجمع المصالح التابعة لهيئة التأمين الصحي – محافظة أسيوط، والاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد الشريف، بشأن إنشاء وحدة غسيل كلوي بأرض عيادات بهيج - برج العرب - محافظة الإسكندرية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب إمام منصور، بشأن إنشاء قسم لعلاج مرضي الأورام بمستشفى فاقوس العام – محافظة الشرقية، فضلا عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد يحيي الجحش، بشأن إنشاء مستشفى تخصصي بمدينة زفتي – محافظة الغربية.