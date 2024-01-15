بايدن: واشنطن ستبقى على اتصال وثيق مع قطر ومصر وإسرائيل لإطلاق سراح الاسرى لدى حماس

أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن واشنطن ستبقى على اتصال وثيق مع قطر ومصر وإسرائيل لإطلاق سراح الاسرى لدى حماس.
وأضاف بايدن، في كلمة له :"أؤكد لجميع الاسرى لدى حماس وعائلاتهم أننا نقف معهم ولن نقعد عن العمل لإعادتهم إلى منازلهم"، معتبرا انه "من المؤسف أن حماس انسحبت من اتفاق إطلاق سراح الاسرى بعد أسبوع فقط لكننا وشركاءنا لم نتوقف".
ولفت بايدن الى ان "وزير الخارجية انتوني بلينكن عاد الأسبوع الماضي إلى المنطقة بحثا عن طريق للمضي قدما إلى اتفاق لإطلاق سراح الاسرى".
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