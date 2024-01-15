حصاد لعمليات حزب الله اللبناني ضد جنود الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن "حزب الله" اللبناني في بيان له عن مجموع عملياته بتاريخ الأحد 14-1-2024، وفق روسيا اليوم.
وجاء في البيان: "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأحد 14-1-2024".
- القطاع الشرقي:
1- الساعة 10:30 استهداف تجمّع للجنود الإسرائيليين في محيط موقع المرج بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابة مباشرة.
2- الساعة 12:00 استهداف قوّة القنّاصة للتجهيزات التجسّسيّة المُستحدثَة في محيط موقع المطلّة وإصابتها إصابة مباشرة.
3- الساعة 12:42 استهداف قوّة عسكرية للجيش الإسرائيلي في مستوطنة كفر يوفال (إبل القمح المحتلّة) بالأسلحة المناسبة ممّا أدّى إلى وقوع عدد من الإصابات في صفوف القوّة بين قتيل وجريح.
4- الساعة 14:00 استهداف موقع العاصي بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.
- القطاع الغربي:
1- الساعة 10:00 استهداف مرابض مدفعية إسرائيلية في خربة ماعر بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابات مباشرة.
2- الساعة 12:30 استهداف موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.
3- الساعة 12:30 التصدّي لمُحلّقة تابعة للجيش الإسرائيلي فوق مروحين بالأسلحة المناسبة ممّا أدّى إلى سقوطها.
4- الساعة 13:00 استهداف تجمّع لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع حدب يارون بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.