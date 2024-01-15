إسرائيل: لن ننسحب من قطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، إن الجيش لن ينسحب من خان يونس أو أي مكان آخر في قطاع غزة، وفق روسيا اليوم.

وأضاف هاغاري أن "العمل العسكري يستغرق وقتا.. ونحن نكيفه مع التهديدات والرهائن في المنطقة، ونعمل في جهد مشترك مع الشاباك للقضاء على قيادة حماس".

وبخصوص المنطقة الشمالية، صرح المتحدث باسم الجيش بأن كل ضرر يلحق بالمدنيين سيدفع الثمن.

وكانت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس قد أعلنت الأحد أن عددا كبيرا من الرهائن الذين تحتجزهم الحركة في غزة قتلوا على الأرجح، محملة القيادة الإسرائيلية مسؤولية ذلك.

وقال أبو عبيدة المتحدث باسم "كتائب القسام" في تسجيل صوتي إن "مصير العديد من أسرى ومحتجزي العدو بات خلال الأسابيع الأخيرة مجهولا، أما الباقون فهم جميعا دخلوا نفق المجهول بفعل العدوان الصهيوني".

وأضاف "على الأغلب سيكون العديد منهم قد قتل مؤخرا فيما لا يزال الباقون في خطر داهم وكبير كل ساعة، وقيادة العدو وجيشه يتحملون كامل المسؤولية".

هذا، وتستمر العمليات الحربية والاشتباكات بمختلف المحاور لليوم الـ100 من الحرب في قطاع غزة، فيما ينذر الهجوم على الحوثيين باليمن بتوسيع دائرة الحرب بالمنطقة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الضحايا والمصابين في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، إلى 23968 قتيلا و60582 مصابا منذ 7 أكتوبر العام الماضي.

وفي آخر إحصائية نشرها على موقعه الرسمي، أكد الجيش الإسرائيلي مقتل 522 بين ضباط وجنود منذ السابع من أكتوبر 2023.