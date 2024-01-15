الأهرام: مصر ستظل الداعم الأكبر للفلسطينيين رغم الافتراءات الإسرائيلية التي لن تنطلي على أحد

أشارت صحيفة "الأهرام" المصرية إلى أن الأكاذيب والافتراءات الإسرائيلية بشأن المزاعم حول منع مصر المساعدات عن قطاع غزة، كما ورد في أقوال أحد ممثليها أمام محكمة العدل الدولية، تعكس المأزق الكبير الذي تعيشه حكومة الحرب الإسرائيلية الحالية بعد فشلها في تحقيق أهداف حربها على غزة التي تجاوزت المئة يوم، وتستهدف تضليل الرأي العام وصرف الانتباه عن مسؤوليتها المباشرة عن الجرائم التي ارتكبتها في قطاع غزة، وهي بالطبع ادعاءات وأكاذيب تثير السخرية وتتنافى تماما مع الواقع خلال الشهور الماضية.

وفي حين لفتت إلى أنه منذ انطلاق العدوان الإسرائيلي على غزة سعت الحكومة الإسرائيلية إلى تبني إستراتيجية الجحيم وتحويل غزة إلى مكان غير صالح للحياة، أوضحت أن مصر مهدت في المقابل طريقا للإنسانية، حيث سعت منذ اليوم الأول للعدوان إلى تخفيف المعاناة عن الفلسطينيين في غزة عبر إدخال المساعدات الإنسانية والوقود إلى القطاع، رغم التعنت والعقبات الإسرائيلية، مؤكدة أن مصر ستظل هي الداعم الأكبر للفلسطينيين رغم الأكاذيب والافتراءات الإسرائيلية التي لن تنطلي على أحد.