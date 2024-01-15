نقابة الصحفيين الفلسطينيين: مقتل 112 صحفيا بعد 100 يوم للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

أكدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، أنه "في اليوم الـ100 للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وصل عدد القتلى من الصحفيين إلى 112 قتيلا من بينهم 14 صحفية".

وأشارت إلى أنه "وفي ظل حجم الهجمة المرعبة والشرسة على الحالة الصحفية الفلسطينية، فإن الصحفيين في قطاع غزة يعيشون ظروفا غاية في التعقيد والصعوبة حد خطر الموت، ليس لهم فحسب بل وعائلاتهم التي قتل الاحتلال منها المئات"، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

وحذرت النقابة من "محاولات الجيش الإسرائيلي وأذرعه تزييف وتكييف التهم وتلفيقها للصحفيين، باتهامات باطلة بغرض تبرير القتل والطعن مستقبلا في أي ملاحقة قضائية دولية لمحاسبتهم على تلك الجرائم"، مؤكدة "الاستمرار في ملاحقة ساسة وضباط الاحتلال في المحافل المتاحة كافة، حتى لا يفلتوا من العقاب".