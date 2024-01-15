الخارجية الصينية: لطالما عارضنا بحزم أي تواصل رسمي بين تايوان والولايات المتحدة

أكّدت النّاطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، أنّه "لطالما عارضت الصين بحزم أيّ شكل من أشكال التّواصل الرّسمي بين الولايات المتحدة الأميركية وتايوان، ولطالما رفضت بحزم تدخّل الولايات المتّحدة في شؤون تايوان بأيّ شكل من الأشكال وبأيّ حجّة كانت".
وشدّدت، في مؤتمر صحافي، على "أنّنا نحثّ الولايات المتّحدة على إدراك التّعقيدات القصوى لقضيّة تايوان وحساسيّتها، واحترام مبدأ الصين واحدة، وأن تعيد تأكيد تصريحات المسؤولين الأميركيّين المتكرّرة بأنّهم لا يؤيّدون استقلال تايوان أو وجود "صين واحدة وتايوان واحدة".
وتَعتبر الصين، تايوان الّتي تتمتّع بحكم ذاتي وبنظام ديمقراطي، جزءًا لا يتجزّأ من أراضيها وتعهّدت ضمّها مجدّدصا، بالقوّة إن لزم الأمر. وهي لا تقيم علاقات دبلوماسيّة مع الدّول الّتي تعترف بتايوان كدولة مستقلّة.
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