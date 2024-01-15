البطريرك الراعي وقّع مرسوم إنشاء مكتب "راعوية الأشخاص ذوي الإعاقة"

أعلنت بطريركيّة أنطاكيا وسائر المشرق المارونيّة، في بيان وقّعه البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​، إنشاء مكتب راعوية الأشخاص ذوي الإعاقة.

وورد في المرسوم: "بناءً على واقع حال الأشخاص ذوي إعاقة، وبناءً على المادّتَين 37 و38 من النّظام الخاص بالدّائرة البطريركيّة والمؤسّسات التّابعة لها، ننشىء بهذا المرسوم "مكتب راعويّة الأشخاص ذوي إعاقة، ونعيّن منسّقةً له الإعلاميّة والمرنّمة داليا فريفر، ونعيّن المرسل اللّبناني الماروني الأب ميلاد السقيّم مرشدًا ومشرفًا".

وعن أهداف هذا المكتب، أورد المرسوم ما يلي:

"1- دمج ذوي الإعاقة في المجتمع وخلق شبكة تواصل في ما بينهم.

2- تفعيل مواهبهم وجعلهم منتجين.

3- إيجاد عمل لهم.

4- التّعاون مع الهيئات المماثلة.

5- تطبيق القانون الدّولي بشأن الأشخاص ذوي إعاقة في ​لبنان​.

6- التّعاون مع المكاتب الرّاعويّة الأخرى في الدائرة البطريركية، ولا سيّما راعويّة العائلة والحياة وراعويّة المرأة والشّبيبة.

وقد أنيطت بالمكتب صلاحيّات عدةّ، أهمّها:

1- تنظيم الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي إعاقة في لبنان (3 كانون الأوّل، أو الأحد الأوّل من كانون الأوّل).

2- تنظيم حفلات توعية في المدارس والجامعات ورعايا الأبرشيات بالتّنسيق مع المسؤولين فيها".