وزارة الزراعة: اجراء كشف ميداني للأضرار الناتجة عن السيول في نهر العاصي

أعلنت وزارة الزراعة في بيان عن "السيول في نهر العاصي"، ان "نتيجة العاصفة التي ضربت لبنان ليل 13 كانون الثاني2024، وأحدثت سيلاً في حوض العاصي، بناء لتوجيهات وزير الزراعة عباس الحاج حسن، أجرت فرق من مصلحة الزراعة في بعلبك الهرمل كشفاً ميدانياً للأضرار الناتجة عن العاصفة حيث تبيّن التالي: وصول مياه جارفة موحلة إلى نهر العاصي مصدرها جرود عرسال - الفاكهة.

كما ان سبّب هذا السيل أضرارا طفيفة على أحواض تربية الأسماك الموجودة على ضفاف العاصي. ولم ترتفع المياه أكثر من 50 سنتيمترا مما قلل نسبة الأضرار.

وأكدت ان "وزارة الزراعة لإصدار بيانات توجيهية لاحقاً، كما سترفع الوزارة نسخة من هذه الكشوفات الى مقام مجلس الوزراء لإجراء المقتضى".