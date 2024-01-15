حمية من ضهر البيدر: هاجسنا تأمين السلامة المرورية والعمل على منع انجراف الأتربة مجددًا

لفت وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال ​علي حمية​، خلال تفقّده مكان حصول انهيار الأتربة في ​ضهر البيدر​ واطّلاعه على حال الطّريق الدّوليّة، إلى أنّ "​وزارة الأشغال العامة والنقل​ والفرق المختصّة عالجت أمس الأمر بسرعة، ومن الواضح كان هناك انزلاق للتّربة لأنّ من كان يقوم بتعبيد طريق الأوتوستراد العربي قام بشقّ الطّريق من دون تدعيمها، ومن الواضح أنّ كميّة المتساقطات الكبيرة هي الّتي جرفت الأتربة لأنّها غير متماسكة".

وأشار إلى أنّ "بدءًا من اليوم، بدأنا العمل على معالجة هذا الموضوع، لأنّ الهاجس الأوّل لدينا تأمين السّلامة المروريّة للمواطنين، والعمل على منع انجراف الأتربة مرّة أخرى. لذا علينا جمع مجاري المياه كلّها في مجرى واحد"، مبيّنًا "أنّنا أعطينا توجيهاتنا للبدء بتدعيم مكان الحادث، لكي لا تحصل انزلاقات أخرى، لأنّ ​طريق ضهر البيدر​ هي من الطّرق المحوريّة والمفصليّة في البلد، وهذا الموضوع بدأنا به لاعتباره حالة طوارئ وإغاثة ويجب معالجته فورًا".

وركّز حميّة على أنّ "ما هو طارئ وضروري بدأنا العمل به منذ الأمس واليوم ونكمل به. وما يلزمه وقت وغير طارئ سنقوم به في الرّبيع المقبل، وهناك أيضًا خسفة في بوارج سنعمل على معالجتها قريبًا".

وردًّا على سؤال عن كلام رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​، عن البدء بفتح ملف فساد بعض متعهّدي الطّرق، أوضح أنّ "هذا الموضوع قديم وليس على أيّامي، فمنذ استلامي الوزارة لا أعتقد يوجد فساد، ولكن أنا جاهز للتّعاون مع ميقاتي والتّجاوب مع طلبه إذا لزم الأمر".