أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أنها "أسقطت طائرتين حربيتين روسيتين فوق بحر آزوف". واعلن قائد الجيش الأوكراني فاليري الوجني بعد الإعلان "تدمير طائرة حربية من طراز "ايه-50" للكشف الراداري البعيد المدى، وطائرة حربية من طراز "إيل-22" تُستخدم أيضاً كمركز مراقبة من الجو"، شاكرا "القوات الجوية على هذه العملية المخططة والمنفذة بشكل مثالي في منطقة بحر آزوف".

كانت هذه تفاصيل خبر سلطات أوكرانيا اعلنت اسقاط طائرتين حربيتين روسيتين فوق بحر آزوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.