القاهرة قد تنضم لجنوب إفريقيا في القضية الدولية ضد إسـ ـرائيل .. يديعوت أحرونوت : المسؤولين في مصر يشعرون بالغضب

الشارقة - اميمة ياسر - "نحن مسؤولون؟"، تساءلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسـ ـرائيلية، في تحليل عن سبب رد الفعل المصري الغاضب بشدة بعد اتهامات الفريق القضائي بمحكمة العدل الدولية في لاهاي ضد مصر.

وقالت الصحيفة العبرية، إن مصر غاضبة بشدة بعد أن زعمت إسـ ـرائيل في المحكمة أن القاهرة مسؤولة عن عدم تقديم مساعدات إنسانية كافية لغـ ـزة، مضيفة أن مصر، قررت تشكيل فريق لإدارة الأزمة، وتفكر أيضا في الانضمام إلى الدعوة القضائية التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد إسـ ـرائيل لإثبات عكس ما زعمته إسـ ـرائيل في المحكمة.

وأكدت يديعوت أحرونوت أن المسؤولين في مصر يشعرون بالغضب الشديد بسبب التصريحات الإسـ ـرائيلية الأخيرة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي يقولون إنها تحمل مصر مسؤولية عدم إدخال مساعدات إنسانية كافية إلى قطاع غـ ـزة.

وأضافت يديعوت أنه في اليومين الأخيرين، نقلت وسائل الإعلام المصرية والعربية عن المحامي في فريق الدفاع الإسـ ـرائيلي، كريستوفر ستيكر، قوله يوم الجمعة إن "الدخول إلى قطاع غـ ـزة من مصر تحت السيطرة المصرية، وأن إسـ ـرائيل ليس عليها أي التزام بموجب القانون الدولي على هذه المنطقة"