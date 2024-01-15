القصة الكاملة لعمليات الدهس في مستوطنة رعنانا داخل تل أبيب

ياسر رشاد - القاهرة - نفذ شابان فلسطينيان، من مدينة الخليل، 3 عمليات دهس مزدوجة وعملية طعن، بعدما استولى أحدهما على سيارة لأحد المستوطنين وقام بدهس مجموعة مستوطنين، أسفر عن العملية 20 مصابًا وقتيلة في مستوطنة رعنانا شمال تل أبيب"المحتلة".

وقالت مصادر عبرية، إن الشابين اللذين نفذا العملية هما محمود وأحمد زيدات، وهما فلسطينيان يبلغان من العمر 24 و44 عامًا من قرية بني نعيم، بالقرب من الخليل، كلاهما ليس لديهما تصاريح دخول إلى إسرائيل، وقد منعهما الشاباك من دخول إسرائيل، مما يعني أن لديهما على ما يبدو بعض الخلفية الأمنية.

ىوخلال عملية فرار أحدهما لتنفيذ عملية ثانية اصطدم بسياج ثم ترجل من السيارة وتوجه لسيارة أخرى، طعن سائقها وقادها ودهس مجموعة أخرى، حتى تعطلت السيار،ة ثم أخذ سيارة ثالثة ودهس بها مجموعة ثالثة من المستوطنين.

واستمر الشاب في الهرب إلى أن اصطدم بموقف أتوبيسات وترجل من السيارة ولاذ بالفرار، إلى أن لاحقته قوات من الشرطة والجيش وتم إلقاء القبض عليه.

أعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه حتى اللحظة وصلت الإصابات إلى 19 مستوطنًا حالتهم مختلفة الخطورة ومقتل مستوطنة.

وسط حالة استنفار أمني لمروحية للاحتلال التي تُجري عملية مسح فوق رعنانا شمال تل أبيب المحتلة.