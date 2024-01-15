تنفيذي بورسعيد يوافق على تعديل تخصيص قطعة أرض لبناء مشروع الإسكان الاجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد، برئاسة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، على تعديل القرار رقم 534 لسنة 2023، بشأن تخصيص قطعتي الأرض الكائنتين جنوب بورسعيد قبلي منطقة محمد مهران لصالح الصندوق الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لإقامة مشروع إسكان اجتماعي بدلا من المشروع التعاوني.

أكد محافظ بورسعيد أن المحافظة ستتحمل تكلفة إدخال المرافق إلى مشروع الإسكان من صرف صحي ومياه وكهرباء وغاز، بتكلفة متوقعة ستتجاوز نصف مليار جنيه.

وأوضح أن هذا المشروع مخصص لمستحقي الإسكان التعاوني (المرحلتين الأولى والثانية)، وذلك بشروط وكراسات جديدة.