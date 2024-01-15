بـ 200 في السيارة و600 بالبيت.. القبض على سيدة تعرض نفسها وابنتها على المارة لمارسة الدعارة بالمنصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:

ضبطت الإدارة العامة لحماية الآداب العامة بمنطقة شرق الدلتا ربة منزل وابنتها بتهمة الترويج لممارسة الرذيلة.

وبينت التحريات أن المتهمة تستوقف المارة للعرض عليهم ممارسة الدعارة والجنس مع الرجال راغبي المتعة الحرام بمقابل مادي "600 جنيه" دون تمييز حال تواجدهما بأحد الشوارع الشهيرة بمدينة المنصورة.

كانت معلومات قد وردت لرئيس منطقة شرق الدلتا بالإدارة العامة لحماية الآداب العامة بقيام "ص.ن.م.أ"، 38 عاما، ربة منزل ومقيمة بإحدى قرى مركز أجا محافظة الدقهلية، وابنتها" ن.ف.أ"،22 عاما، بدون عمل ومقيمة سمنود بالغربية بتسهيل السيدة الدعارة عن نفسها وابنتها بالاتفاق مع قائدي سيارات على إشباع رغباتهم داخلها مقابل مبلغ 200 جنيه أو ممارسة الجنس معهم مقابل 600 جنيه في مسكن.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة بمنطقة شرق الدلتا من ضبط المتهمتان حال تواجدهما بأحد الشوارع بنطاق مدينة المنصورة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وممارسة الدعارة مع الرجال راغبي المتعة الحرام بمقابل مادى دون تميز .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.