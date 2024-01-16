القاهرة الإخبارية: لا بيانات أمريكية رسمية حول هجوم أربيل

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن مراسلها، بأنه لا بيانات أمريكية رسمية حول هجوم أربيل، مشيرا إلى أن المسؤولين الأمريكيين يؤكدون أنه لا خسائر بالمنشآت أو الأفراد التابعين للولايات المتحدة في العراق.

وأفاد مصدر أمني عراقي، بوقوع قصف صاروخي قرب القنصلية الأمريكية في أربيل.

وقال المصدر، في تصريح لقناة "السومرية نيوز" الفضائية، العراقية، مساء اليوم الإثنين، إن "قصفاً صاروخياً وقع، قبل قليل، ضمن مقتربات القنصلية الأمريكية في مدينة أربيل".

وأضاف المصدر، "هناك أصوات غارات وإطلاق نار كثيف في أربيل"، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.