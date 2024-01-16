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الجيش الأوكراني يؤكد تدمير طائرتين روسيتين فوق بحر آزوف

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوزنيي، أن القوات الجوية الأوكرانية دمرت طائرة الإنذار المبكر من طراز A-50 ومركز القيادة المحمول جوا Il-22 وطائرة الاستخبارات الإلكترونية، فوق بحر آزوف .

وقال زالوزنيي -في بيان نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- "دمر جنود القوات الجوية الأوكرانية طائرة بعيدة المدى من طراز A-50 للكشف عن الرادار وموقع القيادة المحمول جوا من طراز Il-22 ".

ووفقا للبيان، شكر زالوزني القوات الجوية الأوكرانية على العملية المخططة والمنفذة بشكل ممتاز في منطقة آزوف.
 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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