لطلاب الثانوية وستيم.. تنسيق كليات الجامعة الصينية للفصل الدراسي الثاني 2023-2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

أعلنت الجامعة الصينية فتح باب القبول بكليات الجامعة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023-2024، وذلك للطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية الصيدلة، كلية الهندسة، كلية العلاج الطبيعي، كلية الطب البيطري وكلية الفنون الجميلة، وذلك لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، وخريجي الثانوية العامة والشهادات الأزهرية ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا steem.

وذكرت الجامعة الصينية أنه تم فتح باب القبول للفصل الدراسي الثاني، اعتبارا من السبت 13 يناير الجاري و لمدة أسبوعين.

ولفتت الي عدم زيادة المصروفات الدراسية للعام الجامعي 2024-2023، حيث قرر مجلس الجامعة استمرار العمل بمصروفات العام الدراسي الماضي دون زيادة علي الطلاب الجدد الذين سيلتحقون بكليات الجامعة ، مراعاة لظروف الأسر ، ومحاولة من إدارة الجامعة لتخفيف العبء على كاهل أولياء الأمور.

وتابع البيان، أن كلية الطب البيطري تقبل الطلاب الحاصلين على الثانوية العام شعبة علمي علوم والثانوية الأزهرية او ما يعادلها من شهادات يقرها المجلس الأعلى للجامعات بحد أدنى 68%، وعدد سنوات الدراسة خمس سنوات إلى جانب سنة التدريب الميداني "الامتياز"، وتضم أقسام البرنامج العام، والحيوانات الأليفة، والطيور والأرانب وصحة وسلامة الغذاء، والأدوية البيطراية والإكلينيكية، وأمراض الأسماك والاستزراع السمكي.

وأضاف البيان أنه بالنسبة لكلية الفنون والتصميم فتقبل الطلاب بحد أدنى 53% وتبلغ مدة الدراسة بالكلية 4 سنوات ونصف، وتضم أقسام تصميم المنتج الصناعي وإنتاج الأفلام السينمائية والتليفزيون وتصميم الجرافيك والوسائط المتعددة والتصميم الداخلي والأثاث، وتقبل الكلية طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية فقط، وأقسام تصميم الأزياء والفنون البصرية تقبل الحاصلين على الثانوية العامة الشعبية العلمية والأدبية، وتخضع التخصصات "تصميم المنتج الصناعي وانتاج الأفلام السينمائية والجرافيك والتصميم الداخلي وتصميم الأزياء إلى نقابة مصممى الفنون التطبيقية في حين يخضع تخصص الفنون البصرية لنقابة التشكيلين.

ويمكن التقديم المباشر لكليتي الصيدلة والعلاج الطبيعي بمقر الجامعة بمصر الجديدة، بينما يتم التقديم المباشر لكليتي الطب البيطري والفنون الجميلة بمقر الجامعة بمدينة نصر.