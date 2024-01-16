الأمم المتحدة: لا شىء يبرر العقاب الجماعي للفلسطينيين ويجب وقف إطلاق النار

ياسر رشاد - القاهرة - دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى "وقف إنساني فوري" لإطلاق النار في قطاع غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، يشن الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، أسفر عن مئة ألف شهيد وجريح ومفقود، ودمار غير مسبوق في المباني والمنشآت والبنى التحتية، ونظام صحي منهار.

وقال جوتيريش، في مؤتمر صحفي في نيويورك: "نحتاج إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين إليها".

وأضاف: "لا شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني".

وتابع جوتيريش: "إن شبح المجاعة يخيّم على مواطني غزة، مع مخاطر المرض وسوء التغذية والتهديدات الصحية الأخرى".

وأشار إلى مقتل 152 موظفا من الأمم المتحدة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وهي أكبر خسارة في تاريخ المنظمة.

بدورها، طالبت منظمات الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) وبرنامج الغذاء العالمي، بالتدفق العاجل والآمن والكافي للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، لتجنب المجاعة وتفشي الأمراض الفتاكة.