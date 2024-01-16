ردّ إسرائيل في جلسة محكمة العدل الدولية - تغطية مباشرة

القاهرة - كتب محمد نسيم - استأنفت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة 12 يناير 2024، جلساتها لمحاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" في قطاع غزة ، بناء على دعوى رفعتها دولة جنوب إفريقيا وأيدتها عشرات الدول، في سابقة تاريخية في الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.

وتستمع المحكمة في جلسة اليوم إلى رد إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال"، في الدعوى التي رفعتها ضدها جنوب أفريقيا.

ورأى ثلاثة قانونيين أوردت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أقوالهم في تقرير نشرته في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، أن ممثلي جنوب إفريقيا تصرّفوا بشكل مهنيّ خلال الجلسة الأولى التي عُقدت الخميس، وحذروا من أن اتهام جنوب إفريقيا "بالنفاق"، وهو الاتهام الذي عمد نتنياهو إلى إطلاقه؛ لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع سوءا بالنسبة لإسرائيل.

تغطية مباشر لجلسة محكمة العدل الدولية

المصدر : وكالات