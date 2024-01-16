حادث بحري في البحر الأحمر قرب ميناء عصب الإريتري

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الثلاثاء بأنها تلقت تقارير عن وقوع ما وصفته بأنه حادث أمني قرب ميناء إريتري في البحر الأحمر، حيث نفذت جماعة الحوثي اليمنية عشرات الهجمات على السفن.

وقالت الهيئة عبر منصة "إكس" إن الحادث وقت شمال غرب ميناء عصب الإريتري.

كما بينت إنها تلقت بلاغا عن حادث وقع على بعد 57 ميلا بحريا تقريبا شمال غرب مدينة عصب الإريترية وإن السلطات تحقق في الأمر.

ويوم الأحد، قالت الهيئة إنها تلقت تقريرا الأحد عن اقتراب زورقين صغيرين من سفينة تجارية على بعد 23 ميلا بحريا (43 كيلومترا) شمال غربي ميناء عصب الإريتري على البحر الأحمر.

كما أضافت الهيئة في تحذير "اقترب الزورقان الصغيران واعترضا سفينة تجارية في محاولة لحملها على تغيير مسارها".

وتابعت "استمرت السفينة التجارية في مسارها بعد أن تلقت تطمينات من السلطات. ثم ابتعد الزورقان الصغيران عن محيطها"، مبينة أن السفينة وطاقمها بخير.

