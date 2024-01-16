انت الان تتابع خبر خارطة بشوارع بغداد المزدحمة الان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاءت خارطة الشوارع المزدحمة كالاتي:

جسر الجادرية مزدحم

جسر الطابقين مزدحم وصولا الى شارع المصافي

سريع القادسية من مدخل الخضراء من جامع ام الطبول وصولا الى ساحة الاحتفالات

شارع الأردن مزدحم من نفق الشرطة وصولا الى ساحة النسور



شارع المنصور مزدحم من شارع 14 رمضان لغاية معرض بغداد الدوليشارع البيجية مزدحم من مرور البيجية الى المعهد الطبي المنصورشارع 14 تموز من تقاطع شارع 14 رمضان لغاية مجمع دار السلامشارع 14 رمضان من مستشفى الطفل لغاية جسر 14 رمضانازدحام متصل من منتزه الشالجية وصولا الى تقاطع شارع حيفا وشارع الشيخ معروفشارع وزارة الصحة من التقاطع مع جسر الصرافية الى نفق باب المعظمالشورجة ومجسر باب المعظمازدحام الشارع الرابط بين مجسر باب المعظم وصولا الى سريع محمد القاسمشارع بور سعيد من القناة الى سريع محمد القاسمشارع الكيلاني من شارع الظلال الى ساحة الخلاني