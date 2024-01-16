انت الان تتابع خبر خارطة بشوارع بغداد المزدحمة الان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وجاءت خارطة الشوارع المزدحمة كالاتي:
جسر الجادرية مزدحم شارع المنصور مزدحم من شارع 14 رمضان لغاية معرض بغداد الدولي
شارع البيجية مزدحم من مرور البيجية الى المعهد الطبي المنصور
شارع 14 تموز من تقاطع شارع 14 رمضان لغاية مجمع دار السلام
شارع 14 رمضان من مستشفى الطفل لغاية جسر 14 رمضان
ازدحام متصل من منتزه الشالجية وصولا الى تقاطع شارع حيفا وشارع الشيخ معروف
شارع وزارة الصحة من التقاطع مع جسر الصرافية الى نفق باب المعظم
الشورجة ومجسر باب المعظم
ازدحام الشارع الرابط بين مجسر باب المعظم وصولا الى سريع محمد القاسم
شارع بور سعيد من القناة الى سريع محمد القاسم
شارع الكيلاني من شارع الظلال الى ساحة الخلاني
جسر الجادرية مزدحم
جسر الطابقين مزدحم وصولا الى شارع المصافي
سريع القادسية من مدخل الخضراء من جامع ام الطبول وصولا الى ساحة الاحتفالات
شارع الأردن مزدحم من نفق الشرطة وصولا الى ساحة النسور
شارع البيجية مزدحم من مرور البيجية الى المعهد الطبي المنصور
شارع 14 تموز من تقاطع شارع 14 رمضان لغاية مجمع دار السلام
شارع 14 رمضان من مستشفى الطفل لغاية جسر 14 رمضان
ازدحام متصل من منتزه الشالجية وصولا الى تقاطع شارع حيفا وشارع الشيخ معروف
شارع وزارة الصحة من التقاطع مع جسر الصرافية الى نفق باب المعظم
الشورجة ومجسر باب المعظم
ازدحام الشارع الرابط بين مجسر باب المعظم وصولا الى سريع محمد القاسم
شارع بور سعيد من القناة الى سريع محمد القاسم
شارع الكيلاني من شارع الظلال الى ساحة الخلاني