انت الان تتابع خبر انخفاض عقب ارتفاع.. تذبذب سريع بأسعار النفط خلال 3 ساعات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقبلها ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف مع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط وإظهار بيانات تتبع السفن أن المزيد من الناقلات حولت مسارها بعيدا عن البحر الأحمر بعد هجمات شنتها حركة الحوثي اليمنية في المنطقة.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا أو نحو 0.2 بالمئة إلى 78.27 دولار للبرميل وأغلق الخام منخفضا 14 سنتا يوم الاثنين، بحسب رويترز.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتا أو 0.2% إلى 72.52 دولارا للبرميل بعد عطلة عامة في الولايات المتحدة يوم الاثنين.

وقال مسؤول من جماعة الحوثي اليمنية يوم الاثنين إن الحركة ستوسع أهدافها في منطقة البحر الأحمر لتشمل السفن الأمريكية، وتعهدت الجماعة بمواصلة الهجمات بعد الضربات الأمريكية والبريطانية على مواقعها في اليمن.

واتجهت المزيد من ناقلات النفط بعيدا عن جنوب البحر الأحمر يوم الاثنين بسبب الاضطرابات مما أدى إلى زيادة تكلفة الشحن والوقت الذي يستغرقه نقل النفط من مكان إلى آخر.

وارتفعت أسعار النفط اثنين بالمئة الأسبوع الماضي بسبب الصراع في المنطقة، لكن عدم وجود تأثير مباشر على إنتاج النفط قد يحد من المكاسب، وفقا لمحللين.

