إدانات دولية للهجوم الإيراني على أربيل.. وطهران تعلق: حق مشروع

ياسر رشاد - القاهرة - في تطور للصراع المشتعل بالشرق الأوسط.. قصفت قوات الحرس الإيراني الهجمات قاعدة أربيل الجوية بإقليم كردستان بالعراق بالصواريخ الباليستية باعتبارها مقرا تابعا للموساد الإسرائيلي "بحسب البيان الإيراني".

وبررت إيران ضرباتها الصاروخية على شمال العراق معتبرة أنها كانت دفاعا عن سيادتها، حيث أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن الضربات الصاروخية الأخيرة كانت دفاعا عن سيادة إيران وأمنها ولمواجهة الإرهاب.

وأضاف المتحدث أن "طهران تحترم سلامة أراضي الدول لكنها تستخدم حقها المشروع لردع التهديدات لأمنها القومي".

ومن هنا قامت العديد من الدول بتسجيل إدانات دولية لهذه الضربات واعتبرتها انتهاكا لسيادة العراق.

العراق: سنتخذ كافة الإجراءات

جاء على رأس تلك الإدانات الدولية بيان استنكاري من وزارة الخارجية العراقية، والتي اعتبرت أن "العدوان" الإيراني على أربيل الذي أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين في مناطق سكنية، انتهاكا لسيادة العراق وأمن شعبه.

وأعلنت الخارية في البيان أن الحكومة العراقية ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذا السلوك الذي تعتبره بما يشمل تقديم شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وبحسب بيان الخارجية العراقية، فقد قرر رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة مستشار الأمن الوطني للتحقيق في الهجوم وجمع المعلومات لدعم موقف الحكومة دولياً وتقديم الأدلة والمعلومات الدقيقة وسوف يتم الإعلان عن نتائج التحقيق ليطلع الرأي العام العراقي والدولي على الحقائق واثبات زيف ادعاءات الجهات التي تقف وراء هذه الافعال المدانة.

الخارجية الأمريكية: هجمات متهورة

كما نددت وزارة الخارجية الأمريكية بالهجمات التي وقعت قرب أربيل ووصفتها بأنها "متهورة".

فيما قال مسؤولون أميركيون إنه لم يتم استهداف أي منشآت أميركية ولم تقع خسائر في صفوف الأميركيين.

كما قالت أدريان واتسون، المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، في بيان "لقد تتبعنا الصواريخ التي سقطت في شمال العراق وشمال سوريا. ولم يتم استهداف أي موظفين أو منشآت أميركية".

وأضافت "سنواصل تقييم الوضع، لكن المؤشرات الأولية تشير إلى أنهذه كانت مجموعة من الضربات المتهورة وغير الدقيقة"، مضيفة أن "الولايات المتحدة تدعم سيادة العراق واستقلاله وسلامة أراضيه".

انتهاك للسيادة العراقية وتقويض للأمن

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، آدان القصف على مدينة أربيل واعتبره انتهاكا للسيادة وتقويضا للأمن والاستقرار، وذلك في تغريدة نشرها على موقع إكس.

وقال الرئيس العراقي إن "حسم المسائل يكون عبر الحوار وليس الهجمات العسكرية التي تهدد استقرار العراق وكل المنطقة التي تشهد توترات ينبغي العمل على خفضها".

انتهاكا صارخا وغير مقبول

وعن باريس، اعتبرت فرنسا أن هجوم الحرس الثوري الإيراني على أربيل يمثل "انتهاكا صارخا وغير مقبول ومثيرا للقلق" لسيادة العراق.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن "هجوم الحرس الثوري على أربيل يفاقم التصعيد في المنطقة".