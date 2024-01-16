ترامب يقصف جبهة بايدن: كنا أمة عظيمة قبل 3 سنوات واليوم يسخر منا العالم

ياسر رشاد - القاهرة - طلب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، من مواطنيه الاتحاد، بعد فوزه مساء أمس الإثنين، في أول انتخابات تمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية آيوا، إلى الاتحاد.

وقال ترامب في خطاب ألقاه أمام حشد من أنصاره في دي موين، عاصمة الولاية الأمريكية: ترامب:" لقد كنا أمة عظيمة قبل 3 سنوات واليوم يسخر منا العالم أجمع ونعتقد أن الوقت قد حان للجميع لأن تتّحد بلادنا، سواءً كانوا جمهوريين أو ديموقراطيين أو ليبراليين أو محافظين"، بحسب "فرانس برس".

واستعرض ترامب جانبًا من برنامجه الانتخابي، متعّهدًا "بإغلاق الحدود" مع المكسيك، وحفر المزيد من آبار النفط، في حال انتخابه ، وفقا للقاهرة الإخبارية.

وتقدّم الرئيس الأمريكي السابق، والذي تتم محاكمته في أربع قضايا جنائية، على منافسَيه الرئيسيَين، رون ديسانتيس ونيكي هايلي بفارق كبير، بعد حصوله على 51% من الأصوات، وفقًا للنتائج النهائية، التي رسّخت موقعه في صدارة السباق، لنيل ترشيح حزبه للانتخابات الرئاسية المقرّرة في نوفمبر.