العراق تستدعي القائم بالأعمال الإيراني للرد على الهجوم على "أربيل"

ياسر رشاد - القاهرة - قامت وزارة الخارجية العراقية باستدعاء القائم بالأعمال الإيراني في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج ، أعربت فيها عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الذي تعرضت له عدد من المناطق في أربيل.

كما أصدرت وزارة الخارجية العراقية، في وقت سابق من اليوم بيانا أعربت فيه عن استنكار الحكومة العراقية وادانتها للعدوان الإيراني على مدينة أربيل المتمثل بقصف أماكن سكنية آمنة بصواريخ باليستية مما أدى إلى وقوع ضحايا بين المدنيين.

وقالت الوزارة في بيانها : وبالنظر للخراب الذي سببه القصف ووقوع العديد من الضحايا الأبرياء جراء قصف الدور السكنية بضمنها دار سكن رجل الأعمال الكردي پيشرو دزيي وعائلته مما أدى إلى استشهاده وإصابة أفراد عائلته.

وأضافت : فإن حكومة جمهورية العراق تعد هذا السلوك عدواناً على سيادة العراق وأمن الشعب العراقي، وإساءة إلى حسن الجوار وأمن المنطقة وتؤكد بانها ستتحذ كافة الإجراءات القانونية تجاهه بضمنها تقديم شكوى إلى مجلس الأمن .

كما قرر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تشكيل لجنة برئاسة مستشار الأمن القومي للتحقيق في الهجوم وجمع المعلومات لدعم موقف الحكومة دولياً وتقديم الأدلة والمعلومات الدقيقة وسوف يتم الإعلان عن نتائج التحقيق ليطلع الرأي العام العراقي والدولي على الحقائق وإثبات زيف إدعاءات الجهات التي تقف وراء هذه الأفعال المدانة.