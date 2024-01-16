قوات الدفاع الأوكرانية تصد 91 هجوم روسي في 7 قطاعات خلال 24 ساعة

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن قوات الدفاع صدت 91 هجوما روسيا في 7 قطاعات من الجبهة خلال الـ 24 ساعة الماضية، معظمها على محور أفدييفكا.

وأعلنت الهيئة، في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم الثلاثاء - أنه تم تسجيل 94 اشتباكا قتاليا خلال اليوم الأخير، وفي المجمل، شن الجيش الروسي ضربة صاروخية و68 غارة جوية و78 هجوما باستخدام قاذفات صواريخ متعددة على مواقع القوات الأوكرانية والمدن والقرى الأوكرانية.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل الغارات الجوية في مناطق خاركيف ولوهانسك، وأفدييفكا ودونيتسك وزابوروجيا وخيرسون.

وفي سياق متصل، ذكرت سلطات حرس الحدود في بولندا، اليوم، الثلاثاء، أنه تم استقبال 19 ألفا و400 لاجئ أوكراني فروا من بلادهم إلى بولندا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر "راديو بولندا" أن الـ 24 ساعة الماضية شهدت أيضا عودة حوالي 21 ألف لاجئ أوكراني من بولندا إلى بلادهم مرة أخرى.

وكان أكثر من 18.5 مليون مواطن أوكراني فروا من بلادهم نحو بولندا في أعقاب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا في فبراير 2022..ويقدر عدد من عادوا إلى بلادهم مرة أخرى منذ ذلك الحين بأكثر من 16.7 مليون شخص.

وكانت بولندا قد مررت في مارس 2022 مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.